Este domingo, rescatistas independientes ofrecerán feria de adopción y servicios veterinarios accesibles

Este domingo, rescatistas independientes ofrecerán feria de adopción y servicios veterinarios accesibles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:17:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de diciembre de 2025.- En un ambiente cargado de esperanza para decenas de animales rescatados, el colectivo D.A.R.A.M.O.R de Rescatistas Independientes de Michoacán anunció que este domingo 7 de diciembre realizará su feria de adopción, un esfuerzo que busca brindar hogar a numerosos lomitos y michis antes de la Navidad.

Las actividades comenzarán a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde en el Parque 150, ubicado en avenida Jesús Sansón Flores s/n, colonia Camelinas. 

En este mismo espacio, las familias también podrán acceder a una jornada de desparasitación y vacunación a muy bajo costo, destinada a garantizar el bienestar de los animales que ya forman parte de un hogar.

La vocera del colectivo, Luisa Quijano Ravell, informó que la feria contará con la participación de Servicios Integrales de Especialidades Veterinarias (SIEV), institución dirigida por la doctora Susana Ramírez, quien ofrecerá consultas especializadas para el cuidado de los peludos.

A la par, se desarrollará la campaña permanente de recolección de tapas en apoyo a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

Quijano Ravell hizo un llamado especialmente emotivo para que las familias adopten con plena responsabilidad y sensibilidad hacia los animales.

"Quisiera recordarle a la población en general que si van a adquirir a un nuevo integrante peludo dentro de su familia recuerden que los animales no son juguetes y es un compromiso por lo menos para los próximos 10 a 15 años y que tienen necesidades al igual que el humano como lo son alimentación, cuidados médicos y un espacio para vivir", indicó.

Finalmente, insistió en que numerosos peludos siguen esperando la oportunidad de ser parte de una familia amorosa y consciente, recordando que ellos también sienten, sufren y requieren cuidados como cualquier ser vivo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalías acuerdan trazabilidad de armas y mejora en datos sobre delitos
Muere trailero en accidente en la de Occidente 
Conductor sufre un accidente sobre la carretera Celaya contra un tractor quedando prensado en su vehículo
Ultiman a balazos a un joven en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
En 2026 aumentará más de mil 462 mdp el presupuesto para seguridad y justicia
Analistas reducen pronóstico de crecimiento para México en 2025
Histórico relevo: Tammi Anguiano se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad Antisecuestros en Michoacán
El hombre que domó el secuestro en Michoacán recibe nuevo cargo: Rodrigo González Ramírez dirigirá la nueva caza nacional contra el delito desde la FGR
Comentarios