Este domingo, rescatistas independientes ofrecerán feria de adopción y servicios veterinarios accesibles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:17:18

Morelia, Michoacán, a 6 de diciembre de 2025.- En un ambiente cargado de esperanza para decenas de animales rescatados, el colectivo D.A.R.A.M.O.R de Rescatistas Independientes de Michoacán anunció que este domingo 7 de diciembre realizará su feria de adopción, un esfuerzo que busca brindar hogar a numerosos lomitos y michis antes de la Navidad.

Las actividades comenzarán a partir de las 11:30 de la mañana y hasta las 2:30 de la tarde en el Parque 150, ubicado en avenida Jesús Sansón Flores s/n, colonia Camelinas.

En este mismo espacio, las familias también podrán acceder a una jornada de desparasitación y vacunación a muy bajo costo, destinada a garantizar el bienestar de los animales que ya forman parte de un hogar.

La vocera del colectivo, Luisa Quijano Ravell, informó que la feria contará con la participación de Servicios Integrales de Especialidades Veterinarias (SIEV), institución dirigida por la doctora Susana Ramírez, quien ofrecerá consultas especializadas para el cuidado de los peludos.

A la par, se desarrollará la campaña permanente de recolección de tapas en apoyo a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

Quijano Ravell hizo un llamado especialmente emotivo para que las familias adopten con plena responsabilidad y sensibilidad hacia los animales.

"Quisiera recordarle a la población en general que si van a adquirir a un nuevo integrante peludo dentro de su familia recuerden que los animales no son juguetes y es un compromiso por lo menos para los próximos 10 a 15 años y que tienen necesidades al igual que el humano como lo son alimentación, cuidados médicos y un espacio para vivir", indicó.

Finalmente, insistió en que numerosos peludos siguen esperando la oportunidad de ser parte de una familia amorosa y consciente, recordando que ellos también sienten, sufren y requieren cuidados como cualquier ser vivo.