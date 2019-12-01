Están por definir la viabilidad y ubicación de nueva rampa de frenado en la Carretera 57

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 15:28:43

Querétaro, Querétaro, a 19 de abril de 2026.- Aunque el municipio de Querétaro no renovó el convenio que tenía con la Federación en el que se le permitía el mantenimiento, operación y regulación de tránsito para mejorar la movilidad y seguridad, actualmente están en pláticas para definir la viabilidad para la construcción de una rampa de frenado en la Carretera 57, en la zona de desincorporación hacia la central de autobuses, afirmó Francisco Villegas Solís, titular de la Secretaría de Obras del municipio de Querétaro.

Explicó que la semana pasada se reunió con diversas autoridades entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) con quienes se plantearon tres posibles ubicaciones, siendo la en la zona del Conín, específicamente en el espacio libre cercano al desvío hacia la central de autobuses, donde circulan camiones de transporte y vehículos que se incorporan hacia Celaya, donde podría estar esta rampa de frenado.

“Este espacio que estamos proponiendo ofrece condiciones técnicas más seguras y menor impacto en la movilidad, en comparación con otras alternativas como el punto donde ocurrió un accidente fatal o el área de la megabandera.

“La SICT lo vio muy conveniente, pero técnicamente se tiene que ajustar, pues se busca evitar conflictos de tráfico en el trébol de Bernardo Quintana y en las maniobras hacia Celaya”.

Detalló que el proyecto se encuentra en fase técnica para definir ajustes y costos, estimados preliminarmente entre 30 y 40 millones de pesos y esta tendría una longitud aproximada de 150 metros y podría construirse en un plazo de dos a tres meses, una vez concluido el diseño ejecutivo y el proceso de licitación.

Adelantó que se prevé la firma de un convenio con la SICT para que el tramo federal sea entregado a la dependencia para su mantenimiento, mientras el municipio reforzará medidas de disuasión como patrullajes y señalización preventiva.

“La reunión con el alcalde y autoridades federales está programada para la próxima semana, donde se formalizará el acuerdo de esta obra que representa una solución práctica para reducir riesgos en una zona de alta circulación, sin afectar de manera significativa la movilidad”.

Enfatizó que el sitio fue considerado técnicamente viable por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya que presenta menor riesgo de congestión vehicular en comparación con otras alternativas analizadas.

“Técnicamente sí funciona, lo estamos adecuando, no hay problema, pero lo que necesitamos es que la norma en cuestión técnica esté cubierta”.

El proyecto contempla, señaló, estima que el costo rondará entre 30 y 40 millones de pesos, aunque el monto definitivo dependerá de las condiciones específicas del terreno y del modelo constructivo.

“No nos casemos con un número, vamos a esperarnos a tener el proyecto bien definido para no generar confusión”.

En cuanto a los tiempos, indicó que el diseño ejecutivo podría estar listo en un mes, y la obra, al ser relativamente sencilla, tendría un plazo de construcción de dos a tres meses, aunque la ubicación elegida no afectará de manera significativa la movilidad en la zona.

“La propuesta busca reforzar la seguridad vial en una pendiente de alto tránsito, ofreciendo una solución práctica para prevenir accidentes y garantizar un flujo vehicular más seguro”.