“Estamos invirtiendo la mayor cantidad de recursos en drenajes, porque es la petición número uno de la ciudadanía”: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 16:36:04

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- El tema de drenaje sanitario y pluvial son la prioridad número uno en materia de obra pública en la administración municipal, confirmó el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

Tan solo en la zona de Peñones se invierten 10 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado aporta una cantidad similar para reforzar la infraestructura.

“Estamos invirtiendo la mayor cantidad de recursos en drenajes porque es la petición número uno de la ciudadanía”.

Esto, luego de que el lunes pasado, un grupo de vecinos de la colonia San Pablo de ese municipio, bloquearon carteles laterales de Paseo 5 de Febrero a la altura de dicha zona, en dirección a Santa Rosa Jáuregui para exigir a las autoridades soluciones debido al colapso de la red de drenaje sanitario.

Macías Olvera informó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Agua para atender las principales demandas ciudadanas en materia de drenaje sanitario y pluvial, así como en la rehabilitación de espacios públicos.

El alcalde destacó que una de las intervenciones prioritarias será en la calle Camino Real, en San Pablo, una vialidad que presenta un fuerte deterioro y que ha generado inconformidad entre vecinos. “Es una zona que venía muy rezagada desde hace bastante tiempo y donde urge intervenir. Vamos a entrar ahí como parte del orden que estamos poniendo”.

Recordó que recientemente se rescató la Unión Deportiva San Pablo, donde se rehabilitaron el campo de béisbol, el de fútbol y la cancha de usos múltiples. Además, el Gobierno del Estado construye un nuevo parque en la zona alta, conocido como el parque del tanque, ubicado en la calle El Mirador con Matamoros.

“Son tres obras mayores entre municipio y estado para San Pablo, una muestra clara del cariño y compromiso con la zona”.

Explicó que el municipio exige a los nuevos desarrollos inmobiliarios cumplir con los más altos estándares de infraestructura en drenaje, agua potable y vialidades. Recordó que el semáforo inmobiliario y el plan de orden urbano buscan garantizar que las colonias tengan una vida útil prolongada en sus servicios básicos.

“Nos toca poner orden en las zonas con rezago y abandono, y ser exigentes con los nuevos proyectos para que la ciudad crezca con calidad”.