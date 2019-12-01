Estalla huelga en Apatzingán; Fanny Arreola sigue con hostigamiento laboral y quebrando la estructura sindical

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 14:29:44

Apatzingán, Michoacán, a 16 de febrero 2026.- En Apatzingán más de 200 trabajadores sindicalizados de SUESMA estallaron huelga este lunes en el municipio de Apatzingán, cuyo gobierno está a cargo de la presidenta municipal, Fanny Lyssette Arreola Pichardo, debido a la persistencia del acoso laboral, despidos injustificados, extorsión y falta de sensibilidad con la clase trabajadora.

Las y los empleados adheridos al Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán “José Ma. Morelos y Pavón” informaron que el estallamiento se realizó a las 12:00 horas, conforme a los procedimientos y formalidades establecidos en la legislación laboral vigente.

En el comunicado dirigido a la ciudadanía y a las autoridades municipales, el sindicato precisó que, el ejercicio legítimo es un derecho constitucional ante la persistencia de situaciones que, aseguran, vulneran sus derechos laborales y humanos.

Entre los señalamientos hechos por la organización sindical se encuentran actos de hostigamiento laboral, hechos intimidatorios para que trabajadores renuncien al sindicato bajo advertencia de despido, medidas de carácter discriminatorio y despidos fuera del marco legal.

Los trabajadores sindicalizados del Suesma se mantuvieron firmes y unidos ante todas las situaciones que la Presidenta Fanny Arreola sigue orquestado en contra de los trabajadores.