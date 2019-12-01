Estado ha invertido 50 mdp en obras para Huandacareo; reconoce Alexis Velázquez al gobierno de Bedolla

Estado ha invertido 50 mdp en obras para Huandacareo; reconoce Alexis Velázquez al gobierno de Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 19:09:32
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Huandacareo, Michoacán, a 15 de noviembre del 2026.- El gobierno de Michoacán ha invertido cerca de 50 millones de pesos en obras de suma importancia para los habitantes de Huandacareo, reconoció el alcalde Pedro Alexis Velázquez, a unos días de la inauguración de la calle Balnearios, obra complementaria a la Calzada Lázaro Cárdenas, obras que conectan a los parques acuáticos del municipio.

En entrevista con medios, el edil señaló que hay una plena coordinación con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, misma que ha permitido el desarrollo para Huandacareo en temas de infraestructura, pues la obra permitirá que los turistas y visitantes puedan tener mejor acceso a los balnearios y hoteles de la zona.

“Ambas por una inversión de casi los 50 millones de pesos, infraestructura que jamás se había visto en el municipio por parte del gobierno del estado, y eso habla de la buena coordinación que tenemos con el gobernador, el gobernador que mayor inversión ha hecho en Huandacareo”, declaró.

Asimismo, señaló que la obra podría estar concluida en unos días, y será inaugurada por el mandatario estatal.

Alexis Velázquez subrayó que Huandacareo ha sido apoyado por el gobierno del estado desde el inicio de su administración, y además de que hay otros proyectos que podrían proponerse al Ejecutivo estatal antes de que concluya el mandato.

Por su parte, el subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Humberto Villegas, destacó que se trata de una obra de 520 metros de longitud, cerca de tres mil 100 metros cuadrados de concreto hidráulico que permitirá una durabilidad de al menos 25 años sin necesidad de conservación rutinaria.

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