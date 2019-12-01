Estado dispersó 54 mdp para pago de salarios al sector salud: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 21 de enero del 2026.- Debido al retraso en el envío de recursos federales para el pago de la nómina de trabajadores del sector Salud, el ejecutivo estatal dispersó 54 millones de pesos para el pago de salarios correspondientes a la primera quincena, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal informó que su gobierno tuvo que “entrar al quite” mientras se concreta el pago de parte de la federación a través del convenio IMSS Bienestar, lo que representa el pago de salarios de dos mil 900 trabajadores del sector salud.

Enfatizó que el retraso fue solo a dos mil 900 trabajadores de los 17 mil que tienen los servicios de salud en el estado.

Ramírez Bedolla subrayó que la federación habrá de recuperar los recursos devengados, pero también hizo un llamado para que el IMSS Bienestar pueda hacer la transferencia de manera puntual, pues es el responsable de los pagos. Agregó que en caso de otro atraso federal, el estado volverá a “entrar al quite”, pues no se puede retrasar el salario de los trabajadores.

Asimismo, puntualizó que el estado tiene una capacidad limitada para soportar estos pagos, por lo que ha enviado un escrito a la autoridad federal para dar solución al caso.