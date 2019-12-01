Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre de 2026.- Con la expectativa de reunir a más de 34 mil personas, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, presentó la quinta edición del Festival de la Alegría Querétaro Contigo 2026, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 13 de diciembre sobre la avenida Constituyentes, en coordinación con el Sistema Estatal DIF (SEDIF), encabezado por Car Herrera de Kuri, y el Sistema Municipal DIF (SMDIF).

El alcalde adelantó que el evento forma parte de una agenda decembrina más amplia que incluirá iluminación y atracciones en distintos puntos de la ciudad, además de confirmar que instruyó a la Secretaría de Movilidad para habilitar transporte gratuito desde la cabecera delegacional de Santa Rosa Jáuregui, así como desde las comunidades de Montenegro y Buenavista, con el fin de facilitar el traslado de las familias hacia el Centro Histórico.

“Se viene toda una serie de festividades, de espectáculos y de cosas muy bonitas que estamos preparando para las familias queretanas, muchas de ellas en coordinación con el Gobierno del Estado. Vienen también sorpresas en el municipio de Querétaro en diferentes puntos de la ciudad que estarán viendo en muy poquitos días, pero hoy vamos a hablar de una edición más del Festival de la Alegría, este tradicional desfile que impacta a miles y miles de familias queretanas y que se va a realizar el 13 de diciembre en avenida Constituyentes con una serie de espectáculos muy bonitos”.

Adriana Olvera Median, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, informó que el contingente partirá a las 19:00 horas desde el cruce de avenida Constituyentes con Ejército Republicano y concluirá en la intersección con Ezequiel Montes. Subrayó que el propósito central es consolidar un espacio gratuito de convivencia y recreación para la niñez queretana.

“Por quinto año consecutivo, el Sistema Estatal DIF llevará a cabo el Festival Alegría Querétaro Contigo 2026, y desde el municipio de Querétaro celebramos y nos sumamos con toda determinación a este gran momento que ya se convirtió en una tradición para las familias durante la época navideña.

El objetivo es que las familias salgan a las calles y celebren la alegría de estar juntos, que queden recuerdos inolvidables para nuestras niñas y niños al ver este bello desfile de carros alegóricos con sus personajes favoritos”.

Óscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF, detalló que el espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con la participación de cerca de 300 personas en escena, acompañadas de 150 vestuarios (70 botargas y 80 disfraces).

Precisó que 13 de las 18 plataformas temáticas estrenarán concepto este año. Entre las nuevas incorporaciones destacan personajes de Super Mario Galaxy, Avatar, Toy Story 5, Avengers, Minions, Los Pitufos, Bob Esponja y Las Guerreras K-pop, que se sumarán a los carros tradicionales de la Fábrica de Santa Claus, Paw Patrol y las princesas de Disney.

Recordó que el festival ha mantenido saldo blanco en sus ediciones anteriores, en las que se ha alcanzado una afluencia acumulada cercana a las 150 mil personas en todo el estado y aclaró que en esta ocasión no se instalará pista de hielo en la capital.

Refirió que, de acuerdo con la programación oficial del Sistema Estatal DIF, el Festival Alegría Contigo 2026 se desarrollará del 28 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027 en nueve municipios de la entidad, contemplando desfiles navideños a las 19:00 horas en cada demarcación.

“En San Juan del Río el desfile navideño se realizará el miércoles 9 de diciembre (además del encendido del Pino Monumental el 29 de noviembre en el Jardín Independencia); en el municipio de Corregidora será el jueves 10 de diciembre (partiendo de avenida Eulalio Hernández Rivera esquina Camino al Cerrito hacia Paseo Constituyentes); en El Marqués será el viernes 11 de diciembre; en Querétaro (capital) serpa el domingo 13 de diciembre; en Huimilpan será el Lunes 14 de diciembre; en Peñamiller, el martes 15 de diciembre; en Jalpan de Serra el miércoles 16 de diciembre; en Pinal de Amoles el jueves 17 de diciembre y en Tequisquiapan el viernes 18 de diciembre.

Aclaró que, por un tema de presupuesto, para esta quinta edición, el circuito estatal contempla la instalación de dos pistas de patinaje sobre hielo con acceso gratuito, cada una operando durante 15 días.

“En San Juan del Río se habilitará del 28 de noviembre al 12 de diciembre, ubicada en la calle Independencia esquina con Vicente Guerrero, en el Centro Histórico y en el municipio de Corregidora será del 17 al 31 de diciembre, en la Plaza Gran Cué (donde se solicitará copia de CURP para el registro por grupos y acompañamiento de un adulto para menores de edad).