Espacios habilitados en el Jardín Guerrero para festividades navideñas tradicionales: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:07:36

Querétaro, Querétaro, 15 de diciembre del 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que los espacios habilitados en el Jardín Guerrero durante este fin de semana corresponden a una tradición que se repite cada año en temporada navideña y en algunas fiestas patronales.

Explicó que se trata de áreas específicas que se permiten únicamente en estas fechas, como parte de las celebraciones decembrinas. “Son los tradicionales, los que cada año se habilitan en relación con fiestas patronales o las fiestas navideñas. Es lo único excepcional que puede instalarse en esta época”.

Macías Olvera precisó que la instalación de comerciantes en Jardín Guerrero se extiende desde los festejos de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes, sin que se contemple la apertura de nuevos espacios adicionales.

“No tengo el dato exacto, pero son algunos lugares en Jardín Guerrero nada más, prácticamente durante este periodo”.

Con ello, dijo, el municipio mantiene la costumbre de permitir la presencia de comerciantes en esta zona céntrica únicamente en temporada navideña, reforzando la idea de que se trata de una práctica regulada y limitada a fechas específicas.