Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 19:46:29

Huetamo, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- Ahora tocó a la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” ser beneficiaria de una obra que por años habían pedido maestros y padres de familia: la construcción de su barda perimetral.

Con esta obra, se garantiza la seguridad de las niñas y niños que estudian en este plantel, al contar con un espacio cerrado, protegido y digno para aprender, jugar y crecer.

El Presidente Municipal de Huetamo Pablo Varona, en compañía de maestros, alumnos y el director, Cuitlahuac Santos, destacó que invertir en las escuelas es invertir en el futuro de Huetamo, y que ningún niña o niño debe estudiar en un lugar inseguro.

Directivos, docentes y padres de familia agradecieron la obra, señalando que por mucho tiempo los alumnos estuvieron expuestos por la falta de barda, y que hoy por fin se atiende una necesidad prioritaria para la comunidad escolar.

Con acciones como esta, el Gobierno de Huetamo sigue cumpliendo con la educación y con la seguridad de la niñez huetamense.