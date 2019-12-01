Escucha Brissa Arroyo a productores de maíz quienes piden mejores garantías al campo

Escucha Brissa Arroyo a productores de maíz quienes piden mejores garantías al campo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 19:06:55
Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- En congruencia con el impulso a una agenda legislativa social y ciudadana, la diputada local Brissa Arroyo; atendió a un grupo de productores de maíz provenientes de diversas regiones del estado. 

Luego de escuchar los planteamientos y demandas, Brissa Arroyo, - Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-,  aseguró que el sector primario debe ser prioridad para el Estado  por su aportación a la economía y por ser sustento de las familias mexicanas.

Arroyo Martínez deslizó la posibilidad de que una vez que sea revisado el presupuesto del ejercicio fiscal 2026 se pueda etiquetar más recurso al campo.

Y es que productores de diversas regiones como el Valle Morelia - Queréndaro, Angamacutiro, del Bajío como Pastor Ortiz y Numarán, así como Uruapan, acudieron al Congreso del Estado para solicitar el apoyo de las legisladoras y legisladores en su demanda de mejores garantías al campo.

Entre las diversas peticiones los productores son : acceso a créditos accesibles y blandos a través de la banca de desarrollo,  seguro agrícola, precio de garantía para los principales granos básicos, atender el tema del agua y la inseguridad en las diversas regiones.

“Queremos que ustedes levanten la voz por todos nosotros, que los gobiernos volteen a ver a los campesinos y que desde el Congreso puedan hacer un exhorto”, pidieron los productores al señalar que su movimiento es genuino y sin partidos políticos.

