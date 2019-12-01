Es un derecho legítimo de las mujeres ocupar espacios en política y en la función pública: Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2025.-Es un derecho legítimo aspirar y ocupar los espacios en la toma de decisiones, en la política, en la función pública y privada, destacó la diputada local Brissa Arroyo, durante su intervención en el Taller de Comunicación Efectiva para Mujeres, que organizó el Comité Ejecutivo Estatal del PRD a través de la Secretaría de las Mujeres.

La Congresista Local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, agradeció la invitación a Alejandra Velázquez, titular de la Secretaría de las Mujeres, así como al Comité Ejecutivo del PRD, a quienes reconoció la organización, capacitación y profesionalización que están brindando para que las mujeres tengan herramientas para su desenvolvimiento.

Brissa Arroyo compartió su experiencia como profesionista, legisladora y madre de familia, y en ese sentido subrayó la importancia de saber conciliar los diferentes roles, “como mujeres tenemos la capacidad de encabezar y sacar adelante cualquier proyecto que nos propongamos”, dijo.

La legisladora local, - integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género-, dijo: “con empatía, con sensibilidad, con reconocimiento de las causas reales podamos incidir en la toma de decisiones a través de políticas públicas, de la propuesta de iniciativas en el Congreso, acciones en el Municipio, que sepamos que van a beneficiar a hombres y mujeres, a las familias”.

Brissa Arroyo consideró que esta capacitación y profesionalización que brinda el partido permite a las mujeres contar con elementos para un desempeño óptimo, abrir caminos y superar mitos como “detrás de cada hombre está una mujer” “no hay mujeres que les interese la política” o “no hay mujeres que puedan competir”.

En ese sentido, la Congresista local afirmó que: “Es válido seguir aspirando a ocupar los espacios, que nadie nos diga que no es para nosotras, que nadie nos diga que un espacio nos ha sido concedido, los espacios en política no son concesiones, son un derecho y hay que ejercerlo”.

“Detrás de cada historia hay mujeres fuertes, resilientes, que conocen su entorno y con gran capacidad. Esto es un movimiento pacifista, no es una lucha contra los compañeros varones, ni entre nosotras, al contrario, es un esfuerzo diario para alcanzar las mismas condiciones”, afirmó.

Durante este Taller se contó con el dirigente del PRD estatal, Octavio Ocampo, así como las y los integrantes del Comité del PRD, alcaldesas, síndicas, regidoras y demás invitados especiales.