Es Querétaro un polo de desarrollo e innovación: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 18 de septiembre del 2025.- Ante los momentos actuales que vivimos, en Querétaro le apostamos a la innovación y al desarrollo tecnológico, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al participar en la ceremonia inaugural de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento COPARMEX Querétaro; evento empresarial que por primera vez sale de la Ciudad de México y donde resaltó que el estado es el segundo lugar en anuncios de inversión a nivel nacional; además, se ubica entre el quinto y sexto lugar en números absolutos de empleos creados en el país.

“Necesitamos muchos más centros empresariales (…) Ocupamos más conciencia empresarial, que haya más empresarios, yo lo he dicho una y otra vez, México no necesita un millón de empleos al año, México ocupa un millón de empresarios al año. Y yo les digo, necesitamos e s c u c h a r más la voz del empresariado, de los ciudadanos (…) Es importante los equilibrios, y creo de verdad que esta es una gran responsabilidad que tienen ahorita, necesitamos ser mucho más formales, y buscar mucho más la innovación y el desarrollo tecnológico”, expresó.

Desde el Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE), sede del encuentro internacional más importante en la región para la innovación, el emprendimiento y el fortalecimiento de Mipymes, Kuri González enfatizó que como gobernantes tienen que seguir brindando las condiciones para que continúe llegando inversión, por ello en Querétaro se le apuesta mucho a la formalidad, lo que le ha representado colocarse en el segundo lugar en formalidad a nivel nacional.

En la presentación de la cuarta edición de la FIIE, el mandatario resaltó que en su administración tienen muy en claro que el mejor programa social es el empleo y la mejor forma de bajar la pobreza es la empresa; por ello, dijo, se dio vida al Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación: un espacio diseñado para respaldar a las y los emprendedores, incubar y acelerar proyectos, y convertir cada idea en un sueño hecho realidad.

Acentuó que la Inteligencia Artificial está cambiando los conocimientos día con día, cada 24 horas se duplican los conocimientos del mundo; de tal manera que, expuso, los negocios que sobreviven no son los más fuertes, son los que se saben adaptar a los cambios. Celebró la realización de este tipo de foros que son propicios para compartir ideas y abrir canales de colaboración, auguró que desde este espacio surgirán proyectos que beneficien no solo a Querétaro, sino a todo México.

“Ya el mundo ahorita no competimos con Celaya, no competimos con San Juan del Río, Querétaro no compite con la Ciudad de México, competimos con el mundo y en Querétaro no nos rajamos, estamos echados para delante y de verdad te agradezco y celebro muchísimo este tipo de foros, Bety, porque es lo que necesitamos para que los muchachos tengan dónde echarse para adelante (…) Y por supuesto que yo estoy a favor de los programas sociales, no tengo nada en contra de ellos, pero creo que tiene que ser de forma subsidiaria, porque si no, lo que vamos a tener es, teniendo clientes y no teniendo gente que quiera verdaderamente salir adelante con esta potencialidad que tiene nuestro país", puntualizó.

Al hacer uso de la voz, el presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, subrayó que en Querétaro se respira talento, creatividad y visión del futuro, y la primera edición regional de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento lo demuestra, un punto de encuentro, precisó, donde las ideas dejan de ser solo aspiraciones y se convierten en proyectos que cambian realidades, espacio donde confluyen más de tres mil asistentes, más de 50 expositores y decenas de conferencistas, talleres y paneles interactivos diseñados para detonar alianzas, descubrir tendencias tecnológicas y abrir nuevas oportunidades de negocio.

"Aquí cada estánd y cada conversación puede ser el inicio de un proyecto que transforme industrias, fortalezca empresas y genere empleo. Ya lo decían, el empleo es el mejor programa social que existe en nuestro país y es el empleo formal. Querétaro ha demostrado ser un ejemplo nacional de crecimiento inteligente, su dinamismo económico, su capacidad para atraer inversión de alto valor y su compromiso con la innovación colocan a este estado como referente de México y América Latina," subrayó.

En presencia de la comunidad empresarial, el líder nacional de la COPARMEX, indicó que no es casualidad que esta primera edición regional se realice en Querétaro, donde converge talento, infraestructura y visión del futuro. Agregó que Querétaro es ejemplo de lo que se puede lograr cuando sociedad, academia, empresa y gobierno trabajan en la misma dirección; esta, enfatizó es la ruta que México necesita seguir, unidad, visión y acción para generar un crecimiento económico con justicia social donde los emprendedores y los trabajadores sean los protagonistas.

Ante representantes del sector empresarial, cámaras, colegios y asociaciones, así como Rectores de Universidades, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, destacó que mientras hay una realidad muy compleja y adversa a nivel nacional, Querétaro va en otro sentido; y gracias a la visión del Gobernador, resaltó, hoy el estado es líder en inversión extranjera, líder en generación de empleo y líder en competitividad.

"En el municipio de Querétaro estamos haciendo lo que nos toca para hacer amigables a la inversión. Estamos buscando dar la más amplia mejora regulatoria para que las micro y pequeñas empresas, que son las que dan el empleo en nuestra ciudad y en nuestro Estado, los dejemos trabajar. Trámites que antes tardaban meses, tienen que tardar días. Trámites que tardaban días, tienen que tardar horas. Y trámites que tardan horas, ¿por qué no analizarlos desde el teléfono? Hoy estamos cumpliendo con esta obligación y es la encomienda del municipio de Querétaro", afirmó.

Comunicó que desde la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro y de la Secretaría de Innovación y Tecnología, hoy por hoy en la entidad se están incubando más de 700 proyectos de emprendimiento que se traducen en empleos; por lo que puntualizó que en la actualidad innovar no es un lujo, hoy innovar es una necesidad, que junto con las herramientas tecnológicas es necesario para la competitividad.

La presidenta de COPARMEX Querétaro, Beatriz Hernández Rojas, coincidió con la visión del Gobernador al señalar que el mejor programa social es el empleo, por lo cual se manifestó a favor de generar empleos que garanticen la dignidad de la persona, su familia y su entorno; en este marco, detalló que a nivel nacional existen 71 centros empresariales y que la FIIE Querétaro 2025 funge como una importante conjunción de tiempo, espacio, talento, conocimiento, experiencias, proyectos y realidades que detonarán alianzas y relaciones comerciales para ser más competitivos en lo local y lo global, y trascender en un entorno cada vez más desafiante.

En esta edición que se desarrolla el 17 y 18 de septiembre, participan más de 60 ponentes nacionales e internacionales, así como 30 expositores y 30 representantes de startups. Previo al inicio del evento y al finalizar el protocolo, se realizaron conferencias especializadas en innovación, tecnología y emprendimiento en busca de impulsar la innovación, el emprendimiento y la transformación tecnológica, consolidando a Querétaro como un HUB regional de innovación con impacto social y empresarial.