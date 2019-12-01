Más de 65 mil palestinos han perdido la vida en la invasión de Israel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:00:08

Gaza, Palestina, 14 de septiembre de 2025.- El número de palestinos muertos en la guerra de Israel contra la franja de Gaza superó los 65 mil, informó el Ministerio de Salud gazatí, mientras tropas y tanques continúan con ataques dentro de la ciudad.

Al menos 83 personas fallecieron en las últimas horas durante los ataques que alcanzaron el hospital infantil Abdelaziz al Rantisi, único centro que ofrecía servicios de oncología, diálisis y atención para enfermedades respiratorias y digestivas, informaron medios europeos.

Según autoridades locales, la mitad de los 80 pacientes del hospital lograron escapar, aunque cuatro niños en cuidados intensivos y ocho bebés prematuros permanecieron en el lugar durante el ataque. Los bombardeos nocturnos dejaron además 16 víctimas mortales adicionales.

Cabe destacar que la cifra total en casi dos años de conflicto asciende a 65 mil 62 muertos y 165 mil 697 heridos.