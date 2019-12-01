Más de 65 mil palestinos han perdido la vida en la invasión de Israel

Más de 65 mil palestinos han perdido la vida en la invasión de Israel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:00:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Gaza, Palestina,  14 de septiembre de 2025.- El número de palestinos muertos en la guerra de Israel contra la franja de Gaza superó los 65 mil, informó el Ministerio de Salud gazatí, mientras tropas y tanques continúan con ataques dentro de la ciudad.

Al menos 83 personas fallecieron en las últimas horas durante los ataques que alcanzaron el hospital infantil Abdelaziz al Rantisi, único centro que ofrecía servicios de oncología, diálisis y atención para enfermedades respiratorias y digestivas, informaron medios europeos.

Según autoridades locales, la mitad de los 80 pacientes del hospital lograron escapar, aunque cuatro niños en cuidados intensivos y ocho bebés prematuros permanecieron en el lugar durante el ataque. Los bombardeos nocturnos dejaron además 16 víctimas mortales adicionales.

Cabe destacar que la cifra total en casi dos años de conflicto asciende a 65 mil 62 muertos y 165 mil 697 heridos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desalojan facultades de la UNAM  en CDMX por amenaza de explosivos
Querétaro fortalece cooperación internacional en seguridad con el FBI
México agradece a Paraguay extradición de Hernán "N", presunto líder criminal de Tabasco
Arribo de Hernán "N" a México se retrasa; avión hace escala en Colombia para después aterrizar en Chiapas
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum lo tiene claro: no debe haber impunidad en caso Hernán “N” aunque se tambalee el morenismo
Más de 65 mil palestinos han perdido la vida en la invasión de Israel
EEUU aplicará nuevo examen de ciudadanía; aquí te decimos los cambios
Entrega de Caro Quintero a EEUU fue por orden de Trump, asegura Pam Bondi
Comentarios