Claudia Sheinbaum lo tiene claro: no debe haber impunidad en caso Hernán “N” aunque se tambalee el morenismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:22:57

Ciudad de México, 18 de septiembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que no debe existir impunidad para Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad en Tabasco durante el gobierno del morenista Adán Augusto López, acusado de ser el líder del grupo delincuencial La Barredora.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo aseveró que la investigación le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la del estado de Tabasco.

La mandataria mexicana aseveró que las indagatorias deben dejar en claro “cómo esta persona se fue descomponiendo, cuándo se le retiró de ser secretario de Seguridad y cómo él, a partir de ahí, huyó”.

“La idea es que venga México y declare todo respecto a sus vínculos con grupos delictivos, a fin de que no haya impunidad, sin importar si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Cero impunidad”, sentenció.