EEUU aplicará nuevo examen de ciudadanía; aquí te decimos los cambios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 07:47:57

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de septiembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos informó que aplicará un nuevo formato para su examen de ciudadanía, el cual fue diseñado en el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), como parte de su objetivo de hacer más riguroso el proceso de naturalización.

A través de un aviso en el Registro federal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), indicó que se pondrá en práctica el nuevo examen enfocado en la educación cívica.

Cabe recordar que, durante su primera administración el líder republicano instruyó a la USCIS reforzar el proceso de naturalización por lo que la agencia presentó un nuevo examen en 2020 más extenso y difícil, que incluye 28 nuevas preguntas.

Con estos cambios, los aplicantes deben responder correctamente a 12 de 20 preguntas, esto es el mismo porcentaje que antes (60 %), cuando había que contestar seis de 10 preguntas. El número de posibles preguntas pasó de 100 a 128.

Según un portavoz de la Casa Blanca, la nueva prueba a busca garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con “todos los requisitos” de elegibilidad, como tener la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de EEUU, puedan naturalizarse.

No obstante, luego de su llegada a la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden echó abajo la prueba propuesta por el Gobierno republicano y reinstauró el usado desde 2008.