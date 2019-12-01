Ernesto Núñez refrenda respaldo al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y acuerdan agenda legislativa a favor del bienestar social

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2025.- El Diputado Federal Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, informó que en reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se revisó la consolidación de una agenda legislativa compartida que otorgue certeza y continuidad a los proyectos y políticas públicas en beneficio del pueblo de México.

Durante el encuentro se abordaron temas clave para el desarrollo nacional. Las y los integrantes de la bancada ecologista coincidieron con la Presidenta en la necesidad de cerrar filas desde el Poder Legislativo para respaldar las acciones del Gobierno de la Cuarta Transformación, particularmente los programas sociales que hoy benefician a más de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos.

Ernesto Núñez destacó que el llamado de la Presidenta fue claro: fortalecer la atención integral a personas migrantes, apoyar al campo mexicano, promover la inversión sin deuda y reforzar la seguridad, una de las principales demandas sociales del país.

Asimismo, el legislador expresó un reconocimiento especial a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el impulso decidido al “Plan Michoacán”.

“Reconocemos y valoramos profundamente el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum para atender de fondo la situación en Michoacán. El Plan Michoacán es una muestra clara de su compromiso con la paz y el desarrollo de esta importante entidad. Desde el Partido Verde refrendamos nuestro total respaldo a esta estrategia integral que combina seguridad, bienestar y oportunidades para las y los michoacanos”, afirmó.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reiteró su disposición absoluta para construir, desde el Congreso de la Unión, los consensos necesarios que permitan dar continuidad a las transformaciones que vive el país, en un marco de diálogo y lealtad institucional.