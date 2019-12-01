Ernesto Núñez condena agresión a perrito en Morelia y pide castigo ejemplar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 20:00:16

Morelia, Michoacán; 9 de agosto de 2025.- El diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, manifestó su total repudio a la brutal agresión cometida contra un perro parapléjico por parte de un elemento de la Policía Auxiliar en la capital michoacana.

“Rechazamos categóricamente este acto de crueldad. No podemos permitir que en Michoacán se normalice la violencia hacia los animales, y menos cuando proviene de un servidor público que debería ser ejemplo de respeto y humanidad”, señaló Núñez Aguilar.

El legislador federal destacó que el maltrato y la crueldad animal están tipificados en el Código Penal del Estado, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que actúe con rapidez y aplique todo el peso de la ley.

Asimismo, recordó que el Partido Verde impulsa iniciativas a nivel federal y estatal para fortalecer las sanciones contra quienes cometan este tipo de delitos, así como para promover campañas permanentes de concientización y educación sobre el respeto a los seres vivos.

“Los animales no tienen voz para defenderse, pero nosotros sí. Nuestro compromiso es velar por su bienestar y trabajar para que casos como este no queden impunes. Exigimos justicia y sanciones ejemplares”, agregó.

Finalmente, Núñez Aguilar reiteró que el PVEM mantendrá su agenda legislativa enfocada en la protección y el trato digno a los animales, al tiempo que reforzará el acompañamiento ciudadano para facilitar denuncias y canalizar apoyos a víctimas de maltrato animal.