Ernestina Godoy será encargada de despacho en la FGR tras salida de Gertz Manero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 08:28:26

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2025.- Antes de dejar su cargo, el ahora ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, designó a Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, como la encarga de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

En la carta que el funcionario público envió al Senado hace un par de días, se señaló que la morenista fue nombrada “titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial”, lo que le permitiría convertirse en encargada interina de la corporación.

De igual forma, medios afirman que Godoy Ramos presentó su renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia; sin embargo, está versión aun no es confirmada.

En la previa, la Cámara Alta del Congreso de la Unión probó la solicitud de Gertz Manero de dejar el cargo para ahora ser en embajador “en un país amigo”, sin especificar cual, como supuestamente le propuso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo anterior, el Senado inició el procedimiento correspondiente para elegir al sucesor de Gertz Manero, que comienza con la emisión de una convocatoria pública.

En ese sentido, el senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) detalló que todos los interesados podrán participar en la convocatoria a partir de las 13:00 horas del viernes 28 de noviembre, hasta la misma hora del domingo 30.