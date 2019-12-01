Erendira Isauro propone elevar a rango constitucional los apoyos para niñas, niños y mujeres con cáncer en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025.— La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que los programas asistenciales dirigidos a niñas, niños, adolescentes y mujeres que padecen cáncer, así como a sus familias, queden establecidos de manera permanente en la Constitución Política del Estado de Michoacán.

La propuesta, que reforma el quinto párrafo del artículo 2°, busca que estos apoyos no dependan de la voluntad del gobierno en turno, sino que se conviertan en una obligación del Estado, asegurando su continuidad sin importar los cambios políticos o administrativos.

Durante su exposición de motivos, la legisladora señaló que en México se registran alrededor de 7 mil nuevos casos de cáncer infantil y adolescente al año, mientras que entre mujeres se detectan cerca de 20 mil casos anualmente, siendo el cáncer cervicouterino y el de mama los más agresivos y con mayor mortalidad.

En el caso de Michoacán, recordó que el Programa para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer ha atendido a 430 menores, con una inversión superior a 23 millones de pesos, mientras que el Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino ha destinado más de 97 millones de pesos para apoyar a 1,800 mujeres en 110 municipios.

Afirmó que estos apoyos, consistentes en cuatro mil pesos mensuales, representan un respaldo fundamental para las familias, pues permiten cubrir gastos básicos como traslados a hospitales, alimentación durante la atención médica y necesidades esenciales derivadas del tratamiento oncológico. “No son ocurrencias: son programas que salvan vidas y dan esperanza”, subrayó.

Isauro Hernández explicó que ambos programas tienen sustento en diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil impulsada por la OMS, así como en legislación nacional como la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Sin embargo, advirtió que en Michoacán estos apoyos no cuentan aún con un respaldo constitucional que garantice su permanencia a largo plazo.

La diputada llamó a sus compañeros legisladores a dejar claro en la Constitución la obligación del Estado de proteger y acompañar a quienes enfrentan el cáncer, independientemente de colores partidistas o ideologías. “Plasmar estos programas en nuestra Constitución es un acto de responsabilidad humana y política. Debe ir más allá de un gobierno”, expresó.

La iniciativa establece que el Estado deberá garantizar programas asistenciales para mujeres, niñas, niños y adolescentes con cáncer y para sus familias, además de promover el desarrollo físico, moral, intelectual, social y económico de la población.

De aprobarse la reforma, el Congreso deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo máximo de 90 días. El decreto también será remitido a los ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán para su análisis y votación, como lo establece la ley. La propuesta fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.