Envían a 36 personas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría durante operativo en el municipio de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 10:24:59
Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- Un total de 36 personas fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (CIMA), conocido como “El Torito” y “La Vaquita”, tras superar los límites permitidos de alcoholemia durante el operativo realizado por la Dirección de Justicia Cívica del Municipio de Querétaro entre el 10 y el 14 de septiembre.

César Zavala, titular de la dependencia, informó que durante ese periodo se aplicaron 1,165 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 52 arrojaron resultados positivos. De estas, 36 personas fueron sancionadas por registrar niveles iguales o superiores a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifra que excede el límite permitido por la normativa municipal.

Del total de detenidos, 34 fueron hombres y 2 mujeres. Además, en 32 casos se procedió al traslado del vehículo al corralón como parte de la sanción correspondiente.

“El operativo de alcoholimetría tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y así proteger la vida y la integridad de las personas”, señaló Zavala.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol y contribuir a la seguridad vial en el municipio.

