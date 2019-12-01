Entregan vialidades renovadas y seguras con una inversión de 5 mdp en la colonia Villas Campestre de Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 12 de octubre de 2025.- Con una inversión de 5 millones de pesos, el municipio de Corregidora entregó vialidades renovadas y seguras en Villas Campestre.

El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero Trápala, refirió que la obra constó en la rehabilitación de cinco calles en la colonia Villas Campestre, la cual beneficia de manera directa a mil 170 habitantes de la zona, gracias a una inversión cercana a cinco millones de pesos.

Reconoció el trabajo que realiza la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora para optimizar los recursos y ejecutar proyectos con obras adicionales y de calidad, siempre en beneficio de la ciudadanía.

“Nuestro gobernador sigue siendo muy sensible; recuerda que inició su carrera política aquí, en Corregidora, por lo que le tiene mucho cariño a nuestro municipio. Es por eso que seguiré gestionando más recursos con él, para que continuemos con calles adecuadas, a la altura de lo que se merece y requiere nuestro municipio para seguir siendo el mejor lugar para vivir en Querétaro”.

La titular de la Secretaría de Obras Públicas, Viridiana Nava, detalló que los trabajos realizados fueron en las calles Villas Corregidora, Villas Prado, Villas Bajío, Villas Batán y Villas Los Nogales, donde se llevó a cabo la pavimentación con concreto asfáltico, la construcción de banquetas, la instalación de topes vehiculares de asfalto, así como 19 renivelacionesde pozos de visita con brocales y tapas nuevas, y 7 renivelaciones con brocales y tapas de recuperación.

“Desde el inicio de la administración, nuestro alcalde Chepe Guerrero nos dio la instrucción de realizar el levantamiento correspondiente para ejecutar estos trabajos, lo que permitió aplicar el recurso en esta colonia”.

Finalmente, en representación de las y los vecinos de la colonia, Sergio Morales agradeció al Gobierno Municipal por escuchar las peticiones y propuestas de los habitantes, ya que con la rehabilitación de las cinco calles la movilidad y la imagen urbana de Villas Campestre mejoraron de manera integral.