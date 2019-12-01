Entregan SDUOP y Chepe Guerrero la Subcomandancia Santa Bárbara C2 en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 28 de enero del 2026.- Como parte de la estrategia para fortalecer y garantizar los servicios para la seguridad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar, encabezó en compañía del presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, la entrega de la Subcomandancia “Santa Bárbara C2”.

En su oportunidad, el funcionario estatal refirió que la SDUOP traduce necesidades y procedimientos de trabajo en el diseño de espacios que sean dignos y funcionales, siguiendo la instrucción del Gobernador, de trabajar en colaboración junto a los municipios y la población en general.

“El gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, ha instruido a todo su equipo, de trabajar en unidad con su gabinete, con los municipios y con la comunidad en general (…) Logramos un espacio estratégico y funcional para las acciones de seguridad de esta zona, donde la arquitectura respalda la operación y responde a una función clara y definida”, indicó.

Precisó que los trabajos realizados consistieron en la construcción de un edificio de 251 m2 de construcción con tres niveles (sótano, planta alta y planta baja) que brinda espacios para el resguardo y movimiento de patrullas, atención ciudadana, sala de juntas, monitoreo, cubículos de atención, comedor, lockers, servicios sanitarios, regaderas, entre otros.

En el marco de este evento, que contó con la asistencia del comandante de la 17a Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández; y el asesor en políticas públicas, Juan Martín Granados Torres; el titular de la SDUOP refirió que a través de estas acciones en materia de seguridad, se brindan mejores herramientas para la protección de la ciudadanía, reafirmando la instrucción del gobernador Mauricio Kuri González de continuar la defensa de Querétaro.

Durante la ceremonia el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, afirmó que esta obra de seguridad responde a una necesidad que presentaba la demarcación para monitorear en tiempo real alrededor de 200 cámaras de vigilancia y, con ello, fortalecer el cuerpo policial del municipio.

Con este edificio, el gobierno estatal y la administración municipal de Corregidora buscan garantizar, mediante la tecnología de videovigilancia, la detección oportuna de conductas de riesgo y una mayor capacidad de atención a emergencias, con una inversión bipartita de 9.52 mdp y 2.42 mdp, destinados a infraestructura y tecnología, respectivamente.

Este evento también contó con la asistencia del vicefiscal de Investigación Científica y Policial en el estado, Uriel Guillén Orozco; el diputado local, Antonio Zapata Guerrero, así como integrantes del gabinete municipal.