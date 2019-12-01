Hallan a mujer sin vida con huellas de violencia en barranco de Atotonilco de Tula, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:48:17

Atotonilco de Tula, Hidalgo, 3 de febrero del 2026.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de una cantera ubicada en la comunidad de La Cañada, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver presentaba evidentes signos de violencia, así como huellas de haber sido calcinado. Trascendió que la víctima fue encontrada desnuda, en el fondo de un barranco cercano a las instalaciones de la empresa Procal 2000, dentro de la zona de extracción.

Elementos de la policía municipal y estatal acudieron al lugar tras recibir el reporte ciudadano y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios.

Posteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida y no se ha informado sobre personas detenidas. Será a través de las investigaciones periciales y la necropsia de ley que se determine la causa exacta de la muerte y el tiempo aproximado del fallecimiento.