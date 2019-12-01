Entregan obras de mejoramiento de servicios en beneficio de comunidad estudiantil de San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 5 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, junto al director General del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ), Fernando Orozco Vega, realizó la entrega de tres obras de mejoramiento de módulos de servicios sanitarios en instituciones educativas de la localidad de San Pedro Ahuacatlán, en el municipio de San Juan del Río, con las cuales se benefician directamente más de mil estudiantes, docentes y personal administrativo.

Estas obras contribuyen a mejorar las condiciones de infraestructura en beneficio de alumnas, alumnos, docentes y personal administrativo del Preescolar General Francisco Eduardo Tres Guerras, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP Núm. 42 y del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro COBAQ Plantel Núm. 10.

Durante la jornada de entrega, Liliana San Martín Castillo destacó que la mejora de los espacios escolares es fundamental para fortalecer el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad educativa, al garantizar piso parejo e instalaciones dignas y que contribuyen a mejorar las condiciones sanitarias para quienes se encuentran en proceso de formación.

“Estas acciones reflejan nuestro compromiso por generar entornos dignos y seguros, espacios como estos hacen la diferencia en la vida diaria de niñas, niños y jóvenes, y son muestra de que cuando se trabaja en equipo, los resultados se ven en cada escuela”, señaló.

Al hacer uso de la palabra, el titular del IFEQ, Fernando Orozco Vega, detalló que se realizó una inversión superior a los cuatro millones de pesos en la comunidad de San Pedro Ahucatlán, con la modernización de módulos sanitarios en tres instituciones educativas, lo que mejora las condiciones de higiene y cuidado en esta etapa del desarrollo, por último, conminó a los estudiantes a mantener limpios y en buenas condiciones los sanitarios.

En los eventos participaron además la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el municipio, Edith Álvarez Flores; la directora de Educación Inicial y Preescolar de la USEBEQ, María José Vega Mendoza; el director General del CONALEP, José Carlos Arredondo Velázquez; el director General del COBAQ, León Enrique Bolaño Mendoza; así como madres y padres de familia.