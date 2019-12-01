Entregan en Coahuayana, Michoacán, apoyos a víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 13:30:07

Morelia, Michoacán; 16 de diciembre de 2025.- En una acción coordinada, y en cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se entregaron apoyos a personas que resultaron afectadas durante el hecho de violencia ocurrido en Coahuayana, como parte de la reparación del daño, indicó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano.

El Comisionado estatal de la CEEAV, dio a conocer que las entregas económicas permitirán la rehabilitación de viviendas y comercios que registraron daños parciales y totales; y que permitirán a los afectados y sus familias recuperar su patrimonio y fuentes de empleo.

Serrato Lozano acompañó este lunes al Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y el Fiscal General, Carlos Torres Piña, a una reunión de trabajo y posterior entrega de los apoyos acordados como parte de la reparación integral.

El Comisionado estatal, señaló que, a través de la Unidad Regional de Lázaro Cárdenas, se mantiene el acompañamiento a las víctimas y víctimas indirectas que aún reciben atención médica, atendiendo requerimientos de material y medicamentos; así como apoyo jurídico.

El titular de la CEEAV reafirmó su compromiso para continuar trabajando de manera coordinada en la atención integral y el acceso la justicia.