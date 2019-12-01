Entregan calentadores, tinacos y materiales para vivienda a familias de Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 28 de septiembre de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores y funcionarios municipales, realizó la vigésima entrega de los Programas de Apoyos Sociales que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Social y la entrega de Insumos para mejoramiento de vivienda que realiza la Dirección de Desarrollo Forestal, beneficiando un total de 138 familias, de las cuales 44 corresponden a la cabecera municipal y 94 de diferentes localidades.

La alcaldesa, reconoció el trabajo de las diferentes direcciones involucradas al tener ese acercamiento con la ciudadanía para dar a conocer los diversos programas en beneficio de la sociedad, porque la gente merece ser escuchada; indicó que hoy debemos de ser muy objetivos de como estábamos y como estamos en la actualidad, agregó que a dos años de haber llegado a dirigir esta administración, se encontró un municipio abandonado en todos los rubros, hoy las cosas han cambiado porque históricamente ya se suman más de 300 obras entregadas a la sociedad, una tarea que ninguna otra administración había realizado.

Indicó que hoy en día además de los diversos programas sociales que se entregan de manera periódica, se suman diversos apoyos de transporte gratuito a citas médicas, entrega de medicamentos, además del surtido de recetas en beneficio de las familias del municipio; agregó que seguirá atendiendo con el respeto, la calidad y calidez humana que la gente merece, dando la cara de frente a la población, solicitó el apoyo de todos, con tareas tan sencillas, como el barrer el frente de sus domicilios para tener una ciudad más bonita, informó que en el tema de bacheo, se dará seguimiento a estos trabajos en esta semana, agradeciendo de antemano la tolerancia de todos.

En esta ocasión, la Dirección de Desarrollo Social, entregó 10 calentadores solares, 14 tinacos, 147 plasti-tejas de 3.05X1.00metro, 11 juegos de baños, 21 paquetes que contienen tinaco, calentador solar y bomba, un molino de mano, 3 parrillas de gas con comal, 3 bombas, un par de botas de hule, una parrilla de gas de dos quemadores que beneficiarán a 79 familias de las cuales 42 corresponden a la cabecera municipal y 37 de las comunidades.

Por su parte, la dirección de desarrollo Forestal y Rural hizo entrega de 10 rollos de manguera de ½ pulgada, 3 rollos de manguera de 1 pulgada, 35 láminas de 5 metros, 23 láminas de 6 metros, 9 láminas de 4 metros, un rollo de alambre de púas, 4 rollos de malla ciclónica de 1.75 metros de altura, 50 paquetes de pollos doble propósito, beneficiando a 59 familias de las cuales 2 son de la cabecera municipal y 57 de diversas comunidades del municipio.