 Entregan Acta Constitutiva a Artesanos de Colón, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 19:23:05

Colón, Querétaro, a 16 de Octubre de 2025.- En un emotivo acto celebrado en el marco de la "Feria Colón 2025", el Secretario de Desarrollo Sustentable, Hugo Costa Sánchez, en representación del Alcalde Gaspar Trueba Moncada, entregó el acta constitutiva a los artesanos colonenses, que los acredita legalmente como "Artesanos Colonenses Querétaro A.C.".

Este momento histórico marca el inicio de una nueva era para los artesanos de Colón, quienes después de años de lucha y perseverancia, finalmente tienen una voz unificada y un respaldo institucional para impulsar su trabajo.

Ante artesanos que forman parte de 6 agrupaciones de museos comunitarios, el Secretario Hugo Costa destacó la importancia de este logro y agradeció a los artesanos por su comprensión y paciencia.

"Hoy es un día muy importante porque oficialmente queda constituida la asociación de artesanos de Colón", afirmó en presencia del representante de la Notaria 45 del Estado de Querétaro, el Lic. José Salvador Enrique Gonzalez, y de autoridades estatales y municipales, así como de la Reina de la "Feria Colón 2025" Marisol 1a.

Asimismo, destacó que esta asociación permitirá trabajar de la mano con el gobierno municipal para apoyar a los artesanos en exposiciones, ferias y proyectos conjuntos.

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Artesanos Colonenses, Antonio Prado Moreno, expresó su satisfacción por haber logrado este objetivo y destacó que esta asociación civil permitirá consolidar proyectos importantes, como el Concurso Nacional de Sarape, que se realizará este año en Colón.

También, mencionó la importancia de preservar el acervo cultural y artesanal a través del Museo del Sarape y de dar a conocer las artesanías a través de catálogos y digitalización.

La Asociación Civil "Artesanos Colonenses Querétaro A.C." tiene como objetivo trabajar en conjunto con el Gobierno Municipal y otras instituciones para impulsar la artesanía y la cultura de Colón.

Con la entrega del acta constitutiva, los artesanos colonenses tienen un futuro prometedor por delante, lleno de oportunidades y desafíos que enfrentarán con determinación y pasión.