Entrega Torres Piña nombramientos a nuevos directores de la Policía de Investigación de Michoacán

Entrega Torres Piña nombramientos a nuevos directores de la Policía de Investigación de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 18:57:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- En un acto institucional que fortalece la transparencia y la profesionalización del servicio público, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, realizó la entrega oficial de nombramientos a las y los nuevos Directores de la Policía de Investigación, quienes obtuvieron su cargo a través de un concurso de oposición.

El evento fue encabezado por Torres Piña y autoridades de la FGE, quienes destacaron que este proceso responde a los principios de mérito, capacidad y legalidad, pilares fundamentales del servicio profesional de carrera en materia de procuración de justicia.

Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, compromiso y trayectoria de las y los servidores públicos que participaron en el proceso de selección, mismo que incluyó evaluaciones técnicas, de desempeño y entrevistas ante un comité calificado.

Al entregar los nombramientos el Fiscal del Estado exhortó a los recién designados, a desempeñarse con responsabilidad, honradez y compromiso con el pueblo de Michoacán, consolidando una institución más cercana, justa y eficiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Se reúne viuda de Carlos Manzo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Comentarios