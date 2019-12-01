Entrega Torres Piña nombramientos a nuevos directores de la Policía de Investigación de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- En un acto institucional que fortalece la transparencia y la profesionalización del servicio público, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, realizó la entrega oficial de nombramientos a las y los nuevos Directores de la Policía de Investigación, quienes obtuvieron su cargo a través de un concurso de oposición.

El evento fue encabezado por Torres Piña y autoridades de la FGE, quienes destacaron que este proceso responde a los principios de mérito, capacidad y legalidad, pilares fundamentales del servicio profesional de carrera en materia de procuración de justicia.

Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo, compromiso y trayectoria de las y los servidores públicos que participaron en el proceso de selección, mismo que incluyó evaluaciones técnicas, de desempeño y entrevistas ante un comité calificado.

Al entregar los nombramientos el Fiscal del Estado exhortó a los recién designados, a desempeñarse con responsabilidad, honradez y compromiso con el pueblo de Michoacán, consolidando una institución más cercana, justa y eficiente.