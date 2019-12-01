Entrega Torres Piña nombramiento a la Fiscal Especializada en Robo al Transporte y Robo de Vehículos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 21:44:15

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), realizó el nombramiento de Andrea Alejandra García Serrano, como nueva Fiscal Especializada en Robo al Transporte y Robo de Vehículos.

El anuncio lo hizo el Fiscal General Carlos Torres Piña a través de una publicación en sus redes sociales.

Además expresó que con ello continuarán la ruta del fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado”.

Cabe resaltar que dicha fiscalía forma parte de la estrategia de modernización de la dependencia, que bajo la dirección de Torres Piña busca reforzar sus áreas de inteligencia, análisis y respuesta táctica ante los desafíos de seguridad en la entidad.