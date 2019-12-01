Entrega titular del IVEQ vivienda a familia afectada por las lluvias

Entrega titular del IVEQ vivienda a familia afectada por las lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 07:33:30
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Querétaro, Querétaro, 19 de marzo del 2026.- El titular del Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), Carlos Astudillo Súarez, acudió al municipio de San Joaquín, donde hizo entrega de una vivienda a la familia afectada por las intensas lluvias registradas en la zona serrana a finales de 2025.

Astudillo Suárez, destacó que este tipo de apoyos buscan restituir un hogar, y al mismo tiempo devolver estabilidad, seguridad y bienestar a la familia beneficiada, acciones que contribuyen a la reconstrucción del patrimonio familiar y reafirman el compromiso institucional de seguir impulsando programas que atiendan las necesidades de vivienda de los sectores más vulnerables de la entidad.

De igual manera, esta acción refleja la preocupación y el compromiso del gobierno estatal por atender de manera oportuna a quienes enfrentan condiciones adversas, especialmente cuando su patrimonio se ve severamente afectado por fenómenos climatológicos.

En la entrega también estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain; la secretaria de la Mujer, Sonia Rocha Acosta; la presidenta municipal de Pinal de Amoles, Lupita Ramírez Plaza, y el presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledezma Robles.

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