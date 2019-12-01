Entrega titular de la Secretaría del Trabajo equipamiento a mujeres emprendedoras en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 07:50:00

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la entrega de equipamiento a 19 proyectos productivos liderados por 36 mujeres y dos hombres con discapacidad del municipio de Querétaro, con la finalidad de fortalecer sus negocios, impulsar su autonomía económica y generar ingresos propios a favor de sus familias, dentro de un negocio formal.

Durante el evento realizado en el Patio Central del Archivo Histórico del Estado, Liliana San Martín destacó que, apoyar a una mujer siempre va más allá del proyecto: significa fortalecer a las familias y transformar el entorno social.

“Cuando se impulsa el sueño de una mujer, se transforma su familia, su comunidad y su futuro. Cada una de ustedes representa una historia de esfuerzo y de esperanza, y hoy damos un paso más para que sus proyectos sigan creciendo y sean formales”, señaló.

San Martín Castillo subrayó que las mujeres del municipio de Querétaro han demostrado disciplina, visión y determinación para emprender, y afirmó que la Secretaría del Trabajo continuará impulsando iniciativas que abran oportunidades reales para que más mujeres consoliden su independencia económica.

Como parte del programa de Equipamiento para el Autoempleo, se entregaron equipos y herramientas para giros como cocina, repostería, panadería, cafetería, rosticería, carnicería, spa, estética-barbería, subliminación, costura, decoración de globos, entre otros, permitiendo que las beneficiarias fortalezcan su capacidad de producción y amplíen su oferta de servicios.