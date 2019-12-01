Entrega SEDESOQ apoyos del Programa Coinversión Social en Tequisquiapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 14:31:15

Tequisquiapan, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, supervisó la entrega de apoyos del Programa Coinversión Social a personas beneficiarias de distintas colonias y localidades del municipio de Tequisquiapan, con el objetivo de fortalecer las condiciones de los hogares de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante su mensaje, el funcionario estatal señaló que este programa impulsa acciones coordinadas con organizaciones de la sociedad civil para mejorar los espacios del hogar, haciéndolos más seguros, funcionales y dignos.

“Estamos logrando lo que el Gobernador Mauricio Kuri nos pidió: que apoyáramos a quien más lo necesitara y apoyáramos a gente que no había recibido apoyo antes, de esta manera estamos logrando que más familias mejoren sus condiciones de vida”, aseguró.

También estuvieron presentes en el acto el presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería; la subsecretaria de Fomento al Desarrollo Social de la SEDESOQ, María Alemán Muñoz Castillo; y la directora de Atención a Grupos Sociales de la SEDESOQ, Carolina Salazar Chávez.