Entrega Pablo Varona una cancha jardín en la localidad de Coenandio en Huetamo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 22:59:41

Huetamo, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Un nuevo espacio de esparcimiento y encuentro colectivo fue inaugurado en la localidad de Coenandio de Huetamo, Michoacán.

La cancha-jardín vino a cambiar el rostro de esta comunidad ribereña perteneciente a la tenencia de Santiago Conguripo, que ahora cuenta con un espacio de unión familiar, y práctica de deportes al aire libre.

Esta cancha forma parte de un gran número de espacios que el ayuntamiento de Huetamo ha entregado a lo largo y ancho de la geografía, en la cabecera municipal y en diferentes localidades.

Los habitantes se mostraron muy contentos de que su localidad fuera beneficiada por esta obra y agradecieron al alcalde Varona por la realización de esta cancha.