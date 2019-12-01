Entrega Pablo Varona, sistema completo de agua potable en la localidad de Vuelta Grande de Huetamo, Michoacán

Entrega Pablo Varona, sistema completo de agua potable en la localidad de Vuelta Grande de Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:37:01
Huetamo, Michoacán, 3 de noviembre del 2025.- Desde siempre, los habitantes de la comunidad de Vuelta Grande, padecían por el desabasto de agua potable, limpia y suficiente para sus actividades cotidianas, hoy cuentan ya con un sistema completo que incluye perforación de un pozo profundo de 60 metros, una línea de conducción de 130 metros lineales de distribución, Instalación de 18 tomas domiciliarias y un depósito de agua con capacidad para 30 mil litros.

Los habitantes recibieron con júbilo al presidente Varona y agradecieron ofreciendo una deliciosa comida para él y los funcionarios que se trasladaron hasta ese lugar para ser testigos de este importante avance para la vida de los habitantes de Vuelta Grande.

En su mensaje el presidente Pablo, dijo que muy pronto regresará a este mismo punto para traer otra obra que sea prioridad y que beneficie a los que viven en ese lugar.

