Entrega Gobierno de Querétaro apoyos a escuelas de la Sierra Gorda

Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, encabezó la entrega de apoyos a escuelas que resultaron afectadas por las pasadas lluvias en la Sierra Gorda.

En los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Arroyo Seco y Pinal de Amoles, la titular de la USEBEQ refrendó el compromiso del Poder Ejecutivo Estatal para mejorar y fortalecer los espacios educativos, en favor del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, así como su seguridad y la de las y los maestros y trabajadores de la educación, subrayando la preocupación del Gobernador de no dejar solos, desde el primer momento de la contingencia por las lluvias a los habitantes de la Sierra Gorda.

“Hoy entregamos más que pintura e insumos: entregamos confianza en el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Cada mejora en una escuela es una semilla de esperanza que fortalece el derecho a aprender en espacios dignos y seguros. Desde la USEBEQ seguiremos trabajando con cercanía y compromiso para que cada rincón de Querétaro cuente con las condiciones necesarias para una educación de calidad", expresó.

Se entregaron 509 cubetas de pintura, 139 cubetas de impermeabilizante y 60 luminarias a 83 planteles de los cuatro municipios serranos, materiales que serán utilizados para la recuperación, mantenimiento y mejoramiento de los planteles escolares, con el fin de elevar la calidad de los espacios educativos y fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades.

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la USEBEQ reafirma su compromiso con la Sierra de Querétaro, sumando esfuerzos junto a las autoridades municipales, maestras, maestros, madres y padres de familia, para garantizar que cada niña y niño cuente con un espacio digno donde aprender, crecer y construir un futuro mejor.