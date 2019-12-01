Entrega Gobernador de Querétaro modernización del camino Derramadero de Bucareli-Puerto Derramadero

Pinal de Amoles, Querétaro, 9 de enero del 2026.- En la comunidad de Derramadero de Bucareli, en el municipio de Pinal de Amoles, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, hizo entrega de la modernización del camino, con lo cual inició una gira de trabajo por la Sierra Gorda queretana, dicha obra consistió en la mejora del camino, la colocación de banquetas, infraestructura hidráulica, iluminación solar y señalética, esto con una inversión de 8.2 millones de pesos.

A decir de la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, con esta obra se mejora la conectividad entre Derramadero de Bucareli y Puerto de Derramadero, en beneficio de tres mil 700 habitantes de la zona, además de dar tranquilidad a las familias serranas.

"Teníamos un camino de terracería, que tenía unos hoyotes, que cuando llovía era intransitable porque se acumulaba el agua, no tenía banquetas, con la lluvia se llenaba de baches, en la noche estaba muy oscuro, no tenía luz… pero ahora, gracias al compromiso de nuestro Gobernador, estamos entregando este camino, que sumado a la primera etapa suman tres mil 600 metros cuadrado de concreto hidráulico", expresó.

Asimismo, informó que, con maquinaria de Gobierno del Estado, se logró revestir el camino que conecta de Puerto de Derramadero a Bucareli, lo que representa cerca de 20 kilómetros. Además de que se llevó a cabo la construcción de una techumbre para la Telesecundaria Plutarco Elías Calles, donde el IFEQ invirtió 2.48 millones de pesos.

Durante su intervención, la presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza, agradeció el apoyo de las autoridades estatales para la construcción de este camino, con el cual dijo, no solo se conectan lugares, sino también vidas,

A nombre de las y los beneficiarios, el presidente del Comité de Obra, Luis Hernández García, reconoció el esfuerzo por parte del personal de la administración estatal y municipal, al tiempo de hacer un llamado para continuar con las acciones en la zona, en beneficio de las y los serranos.

Para finalizar el evento, el Gobernador hizo entrega de mil 200 juguetes, mismos que se recaudaron gracias a las donaciones de estudiantes de diversas instituciones, por lo que les agradeció sumarse a la causa e invitó a seguir trabajando de la mano a favor de Querétaro.