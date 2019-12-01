Entrega gobernador de Querétaro infraestructura deportiva por 5.3 mdp en la Unidad Deportiva Casa de la Juventud

Querétaro, Querétaro, 26 de marzo del 2026.- Como parte del programa estatal “Más y mejores espacios deportivos”, el gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega de infraestructura deportiva en la Unidad Deportiva “Casa de la Juventud” del municipio de Querétaro, consistente en la rehabilitación de la alberca semiolímpica, una cancha de futbol 7 y canchas de Uruguayito, obras que representaron una inversión en conjunto de 5.3 millones de pesos, en beneficio de 63 mil queretanas y queretanos.

Durante el acto, en el que se recalcó que la presente administración estatal ha invertido más de 150 millones de pesos en rehabilitaciones y nuevos espacios deportivos, el mandatario estatal conversó con usuarios de la alberca y jóvenes futbolistas, quienes constataron los trabajos que se ejecutaron en este complejo deportivo para contar con áreas más dignas para el uso común.

Al subrayar que la Casa de la Juventud es un espacio que por años ha sido punto de encuentro para la formación y desarrollo para niñas, niños, jóvenes y familias enteras, la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco, enfatizó que los trabajos de rehabilitación de la alberca y las canchas de fútbol responden a una necesidad real de la gente, que se materializó gracias a la visión del Gobernador, de apostarle al deporte como un eje fundamental de desarrollo e integridad, para los queretanos.

"Es el compromiso de tener en todo momento espacios dignos para la ciudadanía. Esta renovación representa la oportunidad para más niñas y niños que aprendan a nadar, para que nuestros jóvenes practiquen deporte en condiciones adecuadas, para que las familias vuelvan a apropiarse de estos espacios con orgullo y seguridad (…) A todas y a todos los usuarios que estrenan este espacio. Hay que cuidarlo, disfrutémoslo y hagamos de este lugar un lugar de comunidad que sigamos construyendo y previniendo la salud y el bienestar", invitó.

La mejora de los espacios en la Unidad Deportiva Casa de la Juventud consistió en la rehabilitación de la alberca semiolímpica, que con una inversión cercana a los dos millones y medio de pesos se realizó el cambio del azulejo de la alberca, se colocaron nuevas tapas de las coladeras y luminarias, se retiraron recubrimientos para preparar superficies y tener una instalación ideal para todas y todos los usuarios.

En tanto, con recursos por dos millones de pesos, renovaron el campo de fútbol 7, mediante el suministro y la colocación de nuevo pasto sintético, arena y caucho en una superficie de mil 788 metros cuadrados; además, para quienes practican el fútbol, también se modernizaron las canchas de uruguayito con una inversión de 850 mil pesos, con la mejora de las condiciones del pasto sintético en una extensión de 528 metros cuadrados.

A nombre de los beneficiarios de la cancha de futbol 7, José Juan Barrón Velázquez, directivo de la liga, destacó el apoyo que las autoridades estatales brindan para otorgar más y mejores espacios para que los jóvenes puedan desarrollar algún deporte. A su vez, la usuaria de la alberca semiolímpica, Berenice Nieves Cruz, luego de señalar que el cambio de azulejos de la alberca era una demanda añeja, manifestó su agradecimiento por la rehabilitación del espacio, que, como integrante del Comité de Obra, dijo, es de excelente calidad.