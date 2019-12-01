Entrega de despensas fortalece el bienestar de las familias de Quiroga: Alma Mireya González Sánchez

Quiroga, Michoacán, a 9 de julio del 2026.- Con el compromiso de seguir respaldando a las familias que más lo necesitan, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, informó que ya se encuentra en marcha la entrega de despensas correspondientes a los programas alimentarios del Sistema DIF Municipal para las personas inscritas en el padrón de beneficiarios.

La alcaldesa destacó que esta acción forma parte de las estrategias impulsadas por su administración para contribuir a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables del municipio, garantizando que los apoyos lleguen de manera ordenada, transparente y directa a quienes más los requieren.

Las y los beneficiarios podrán acudir durante esta semana a las oficinas del DIF Quiroga para recoger su despensa. Para realizar el trámite será necesario presentar copia de la credencial para votar (INE) y de la CURP, con el fin de agilizar el proceso de entrega.

Asimismo, Alma Mireya González Sánchez informó que las personas que habitan en las comunidades del municipio no tendrán que trasladarse a la cabecera municipal, ya que en los próximos días se llevará a cabo la distribución de las despensas directamente en sus localidades.

La presidenta municipal reiteró que su gobierno mantiene una política de cercanía con la ciudadanía y continuará trabajando de la mano con el Sistema DIF para fortalecer los programas de asistencia social que beneficien a quienes más lo necesitan.

Finalmente, invitó a las y los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales del Ayuntamiento y del DIF Quiroga, donde se dará a conocer el calendario de entrega en las diferentes comunidades del municipio.