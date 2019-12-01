Entrega Bedolla nuevas ambulancias a autogobiernos de San Ángel Zurumucapio, Jucutacato y Tomendán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:20:52

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer los servicios de salud y salvar vidas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó tres ambulancias nuevas a las comunidades indígenas con autogobierno de San Ángel Zurumucapio (Ziracuaretiro), Jucutacato (Uruapan) y Tomendán (Taretan), con lo que suman 19 unidades de un total de 57 que serán otorgadas.

El mandatario estatal destacó que su administración mantiene el compromiso con las 57 localidades que operan bajo este sistema de gobierno, para lo cual se invirtieron más de 102.6 millones de pesos en la adquisición de vehículos de atención a urgencias médicas.

Señaló que estas unidades operarán en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para brindar auxilio oportuno a la población, canalizar pacientes a hospitales especializados y ofrecer capacitación continua a las y los operadores y paramédicos.

Ramírez Bedolla detalló que las ambulancias de última generación cuentan con equipamiento completo e insumos, incluyendo desfibrilador para atención de emergencias cardiacas y aspirador para despejar vías respiratorias.

Mientras que el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, resaltó que la asistencia prehospitalaria inmediata permite ganar minutos valiosos que pueden salvar vidas o prevenir secuelas permanentes, por lo que estas unidades refuerzan la seguridad y el bienestar de la población.

A las entregas asistieron el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Rubén Ignacio Pedraza Barrera; el coordinador estatal del CRUM, Christian Omar García Escobedo; el director de Gobernación, Ricardo Palominos Vargas; así como integrantes de los concejos de autogobierno y habitantes de la región.