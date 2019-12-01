Entrega Bedolla 3 ambulancias a autogobiernos de Uruapan y Los Reyes; suman 16

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 13:49:06

Uruapan, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó tres ambulancias de urgencias básicas a las comunidades indígenas con autogobierno de Nuevo Zirosto, Santa Ana Zirosto y Zacán, en los municipios de Uruapan y Los Reyes, con lo que suman ya 16 unidades móviles repartidas en la entidad.

El mandatario subrayó que no se trata de ambulancias rentadas, sino adquiridas con recursos estatales por un valor de 1.8 millones de pesos cada una, como parte de su compromiso de dotar a los 57 autogobiernos con vehículos especializados para garantizar una atención prehospitalaria oportuna durante los traslados de emergencia.

Ramírez Bedolla destacó que Michoacán ha hecho historia al establecer en su Constitución el cuarto nivel de gobierno, permitiendo que las propias comunidades indígenas sean quienes ejerzan su presupuesto de manera directa y decidan su propio destino.

“Tienen todo mi apoyo los autogobiernos y las demás comunidades indígenas. Esta es una revolución pacífica que ha dado como resultado un cuarto nivel de gobierno en Michoacán y que es ejemplo a nivel nacional. En ninguna parte del país ocurre lo que ha sucedido en Michoacán sobre el respeto, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, destacó que las ambulancias cumplen con la Norma Oficial Mexicana 034 y se entregan totalmente equipadas para garantizar una respuesta eficaz en cada servicio prehospitalario.

Acompañaron al gobernador el director de Gobernación de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Palominos Vargas; el director del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Christian García Escobedo; así como autoridades estatales y de las comunidades indígenas con autogobierno, estudiantes de educación básica y población beneficiada.