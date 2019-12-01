Entrega Ayuntamiento de Morelos 43 becas de excelencia académica en la Secundaria Federal “Sentimientos de la Nación”: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 14:43:09

Villa Morelos, Michoacán, a 25 de noviembre 2025.– El Ayuntamiento de Morelos, encabezado por Julio César Conejo Alejos, realizó la entrega de 43 becas de excelencia académica 100% de origen municipal, correspondientes al periodo septiembre–diciembre, beneficiando a estudiantes destacados de la Secundaria Federal “Sentimientos de la Nación”, esta administración con causa y en movimiento distribuye estos apoyos en todo el municipio.

Durante el evento, el presidente municipal en movimiento destacó que este apoyo representa un compromiso firme con la educación y con el desarrollo integral de las y los estudiantes.

“El impulso a las y los niños y jóvenes es una inversión directa en el futuro de nuestro municipio”, afirmó, al tiempo que señaló que cada beca otorgada reconoce el esfuerzo, la disciplina y el talento que nuestros estudiantes demuestran todos los días”.

El alcalde reiteró que estas becas son financiadas en su totalidad con recursos municipales, lo que refleja el interés genuino de su administración por fortalecer las oportunidades educativas.

“En Morelos trabajamos sin descanso. Somos un gobierno en movimiento que escucha, gestiona y actúa donde más se necesita”, añadió.

Cabe destacar que madres, padres de familia y personal docente acompañaron la entrega de becas, reconociendo el valor de un programa que se ha consolidado como un pilar en la formación académica dentro del municipio.

Por lo que, Julio César Conejo Alejos agregó que su administración continuará apostando por acciones que eleven la calidad educativa y motiven a la juventud a seguir alcanzando metas.

“Cada logro de nuestras y nuestros jóvenes es un motivo más para seguir trabajando con entusiasmo. La educación seguirá siendo prioridad en nuestro gobierno”.

Cabe señalar que estos apoyos se entregan a los diversos niveles educativos del municipio, a las y los alumnos que obtienen las mejores calificaciones, para motivar a las y los estudiantes y también para apoyar a las familias.