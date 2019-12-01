Entrega Araceli Saucedo visas del programa Corazones Mensajeros a familias de Salvador Escalante

Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- El programa Corazones Mensajeros sigue cambiando vidas y haciendo posible el reencuentro de familias michoacanas que durante años permanecieron separadas por la migración, afirmó la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, durante la entrega de visas a beneficiarias y beneficiarios de Salvador Escalante, quienes viajarán el próximo mes de agosto a Estados Unidos para reunirse con sus seres queridos.

En su mensaje, la legisladora felicitó a las y los participantes, al señalar que cada visa representa la oportunidad de volver a abrazar a un hijo, una hija o a un familiar, convirtiéndose en uno de los momentos más significativos para las familias que forman parte de este programa.

Araceli Saucedo recordó que Corazones Mensajeros ha sido una causa que ha impulsado desde diferentes responsabilidades públicas. Como diputada local y después como presidenta municipal de Salvador Escalante puso en marcha este programa, convirtiéndose en un puente facilitador para el reencuentro entre las y los migrantes y sus familias.

En cada espacio se fortaleció esta iniciativa para ampliar su alcance, contribuyendo a que más familias michoacanas pudieran reencontrarse después de años de separación y consolidando un programa con un profundo sentido social y humano.

Ahora, desde el Senado de la República, continúa respaldando las gestiones necesarias para que más personas adultas mayores tengan la oportunidad de viajar y reencontrarse con sus familiares que radican en Estados Unidos.

La senadora reiteró que seguirá impulsando acciones que fortalezcan la unidad familiar, convencida de que detrás de cada visa entregada hay una historia de esfuerzo, esperanza y un abrazo que finalmente vence la distancia.

Cabe señalar que además de apoyar con los trámites y acompañarlos en todo el proceso, Araceli Saucedo también ayuda a las familias beneficiadas y las acompaña en el traslado a reencontrarse con sus seres queridos, en donde hay familias que tienen hasta 30 años sin verse.