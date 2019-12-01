Entrega Alma Mireya González Sánchez equipamiento para canchas de básquet en la comunidad de San Jerónimo de Quiroga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 16:21:59

Quiroga, Michoacán, a 19 de abril del 2026.- Con acciones concretas que fortalecen el deporte y la convivencia social, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, realizó la entrega de dos nuevos tableros para las canchas de básquetbol en la comunidad de San Jerónimo, dejando este espacio completamente equipado para el uso de niñas, niños y jóvenes.

El impulso al deporte y la mejora de espacios públicos, es una de las prioridades de la administración municipal, ya que es clave para el desarrollo y reconstrucción del tejido social.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta acción da continuidad a un esfuerzo previo, recordando que tiempo atrás tuvo la oportunidad de donar dos tableros más, y hoy, ya como presidenta municipal, concreta el equipamiento total de las canchas, respondiendo así a una necesidad sentida de la comunidad.

“Es un compromiso más cumplido. Seguimos trabajando con acciones que se ven y se sienten, impulsando el deporte y generando mejores espacios para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó Alma Mireya González.

La presidenta municipal subrayó que el impulso al deporte y el rescate de espacios públicos han sido ejes fundamentales de su gobierno, logrando avances significativos en la dignificación de áreas recreativas, lo que contribuye a la convivencia y al desarrollo integral de la población.

Asimismo, recordó que este tipo de acciones forman parte de los compromisos asumidos durante campaña, mismos que hoy se están convirtiendo en una realidad con resultados concretos para las y los ciudadanos de Quiroga.

Finalmente, deportistas de la comunidad hicieron uso de la voz para agradecer a la presidenta municipal por los apoyos brindados, reconociendo su disposición para seguir trabajando de la mano con la ciudadanía y continuar fortaleciendo este sector clave para el bienestar social.