Entre consignas de “Fuera política”, retiran a diputada de Morena de la marcha del 8M en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 8 de marzo de 2026.- En medio de consignas y un ambiente de exigencia por los derechos de las mujeres, la diputada local de Morena, Edith Moreno, fue retirada del contingente durante la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, luego de que participantes señalaran que su presencia tenía tintes partidistas.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Madero, donde la legisladora fue identificada por integrantes de algunos colectivos al portar una playera con su nombre, lo que generó inconformidad entre varias manifestantes que consideraron que la movilización debía mantenerse al margen de cualquier promoción política.

Ante ello, algunas participantes le pidieron que se retirara o que se quitara la prenda con su nombre; sin embargo, la diputada se negó. La situación escaló cuando comenzaron a corear consignas como “Fuera política”, lo que derivó en que fuera retirada de la fila junto con parte de su comitiva.

El grupo de manifestantes la condujo hasta las inmediaciones del monumento a Miguel Hidalgo, ubicado en la Calzada Independencia, donde continuaron las consignas por parte de algunas líderes del contingente. Entre los gritos se escucharon frases como “Fuera, fuera, no somos política” y “No somos una, no somos dos, pinche gobierno cuéntanos bien”.

Tras lo ocurrido, la legisladora ofreció declaraciones en el lugar, donde afirmó que su presencia no tenía fines partidistas y que su intención era sumarse a la exigencia de derechos para las mujeres.

Moreno explicó que ha participado en esta movilización durante varios años, incluso desde que era estudiante universitaria, y aseguró que nunca había vivido una situación similar.

“Podemos salir del círculo de violencia, porque ya saben que no es un trabajo individual, sino en conjunto. Hoy se sumaron junto conmigo a marchar. Les decía que esta es una marcha que debe ser pacífica y que no debemos tener miedo las mujeres de participar”, expresó.

La diputada señaló que su presencia se debe también a la responsabilidad que tiene como representante popular, al considerar que desde su cargo debe impulsar acciones en favor de las mujeres.

“Yo no vengo a promover un partido político, pero sí vengo como legisladora. Alguien que tiene un encargo público no puede dejar de lado esa responsabilidad. Tengo un compromiso no solo como mujer o como madre, sino como diputada para defender y legislar en favor de las mujeres”, agregó.

Asimismo, reiteró que en aproximadamente ocho a diez años participando en estas marchas nunca había enfrentado un altercado similar, y aseguró que mantiene cercanía con diversos colectivos feministas y madres buscadoras que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres en Guanajuato.

El incidente ocurrió en el marco de las actividades del 8 de marzo, cuando cientos de mujeres salieron a las calles de Celaya para exigir justicia, seguridad y el reconocimiento pleno de sus derechos.