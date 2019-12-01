Encuestas confirman: Juan Carlos Barragán lidera la carrera por Morelia y arrasa 2 a 1 dentro de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 09:13:55

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- Las encuestas más serias y reconocidas del país como, Encuesta MX, RUBRUM, ALTICA y Parametría, coinciden en una misma conclusión, Juan Carlos Barragán es el aspirante favorito de las y los morelianos para encabezar la alcaldía de Morelia rumbo al 2027.

Los estudios demoscópicos señalan que el diputado local encabeza de manera clara y sostenida las preferencias ciudadanas, posicionándose como el perfil con mayor confianza, cercanía y reconocimiento, gracias a su trabajo territorial constante y a una trayectoria pública marcada por resultados.

De acuerdo con las mediciones internas y externas, Barragán supera 2 a 1 y en algunos ejercicios hasta 3 a 1 a cualquier otro perfil dentro de Morena, consolidándose como el líder social con mayor respaldo entre la militancia y los simpatizantes del movimiento en la capital michoacana.

Las casas encuestadoras coinciden en un punto central, no existe ningún escenario donde otro aspirante pueda alcanzarlo. La distancia es amplia, sostenida y se explica por años de trabajo permanente en favor de Morelia.

Juan Carlos Barragán se ha consolidado como el perfil mejor evaluado gracias a su presencia diaria en el territorio, recorriendo colonias, comunidades y tenencias, donde escucha, atiende y comparte con la gente sus necesidades reales. Su vocación social ha permitido construir un liderazgo cercano, honesto y firme.

Asimismo, ha impulsado programas que han impactado directamente en miles de familias morelianas, como Échale una Mano a las Escuelas, Mano a Mano Camina Seguro y Fuera Tiliches, iniciativas que han fortalecido el tejido social y mejorado la calidad de vida en diversos puntos de la ciudad.

Mientras otros perfiles solo aparecen en periodos electorales, Barragán ha demostrado durante años que el territorio es su causa permanente. Hoy, esa constancia, cercanía y compromiso se reflejan en la confianza ciudadana que certifican todas las encuestas serias del país.