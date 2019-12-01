Encuentros de la 4T fortalecen unidad: Gaby Molina

Encuentros de la 4T fortalecen unidad: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 14:19:51
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Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Gaby Molina destacó la importancia de los encuentros territoriales La 4T te escucha, encabezados por Carlos Torres Piña, coordinador Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, como espacios de diálogo directo con la población, participación popular y construcción colectiva. Destacó que estos ejercicios fortalecen la unidad y la organización comunitaria.

La ruta ha recabado más de 600 propuestas y llegado a municipios de diversas regiones, algunos de ellos son: Pátzcuaro, Uruapan, Los Reyes, Jiquilpan, Nueva Italia, Zamora, Huandacareo, Zitácuaro y Puruándiro. Desde su inicio, el 13 de octubre, los encuentros han sumado a representantes de distintos sectores sociales y comunidades.

En estos espacios se han recogido propuestas e inquietudes sobre bienestar, justicia social, empleo, economía, seguridad, educación, salud, infraestructura, medio ambiente y gobernanza. La participación de mujeres, jóvenes, productores, comerciantes, profesionistas y representantes comunitarios ha permitido incorporar distintas perspectivas sobre los retos y prioridades de cada región.

Gaby Molina subrayó que la transformación se construye desde el territorio, con escucha, diálogo y participación organizada. Por ello, consideró fundamental dar continuidad a estos encuentros, fortalecer los vínculos comunitarios y mantener abiertos los espacios donde el pueblo pueda expresar sus necesidades y contribuir a definir las prioridades de Michoacán.

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