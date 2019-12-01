Encabezan en Michoacán Edna Martínez, Adriana Hernández y Memo Valencia la Defensa por México

Encabezan en Michoacán Edna Martínez, Adriana Hernández y Memo Valencia la Defensa por México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:28:54
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2026.- Gracias a su experiencia, capacidad y resultados en su labor política, el presidente del PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, designó al diputado, exalcalde y actual líder estatal, Memo Valencia; a la exdiputada federal y local, Adriana Hernández Íñiguez; y a la exlegisladora y actual regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo, como “Defensores de México”.

“Con todo el desastre que ha hecho este gobierno, el PRI presentará a los defensores de Michoacán, a los defensores de México con mujeres y hombres probados: Adriana Hernández Íñiguez, mujer diputada con gran experiencia; al presidente del partido, a Memo Valencia Reyes; y a la regidora del Ayuntamiento de Morelia, Edna Martínez Nambo, que aquí están con nosotros”, comentó.

Desde la sede del tricolor en la Ciudad de México, el dirigente del priismo afirmó que el país no necesita ocurrencias ni experimentos ideológicos.

“Necesita rumbo, seriedad, eficacia, necesita de los gobiernos del PRI, profesionales y responsables para darle certeza a México”, destacó.

Asimismo, enfatizó que las y los priistas han entendido y reconocido los errores del pasado.

“No somos perfectos, pero el pueblo de México sabe que los priistas tenemos experiencia, tenemos capacidad y damos resultados para gobernar”, indicó.

En ese sentido, abundó, se trata de una estructura abierta a la ciudadanía que tendrá presencia desde este mes en todo el territorio.

“Tenemos  6 mil 432 ´Defensores de México´ registrados en las mil 802 alcaldías que estarán en disputa en el 2027. Tenemos ya mil 547 defensores en los 300 distritos federales; hoy ustedes ven aquí a los primeros 50 defensoras y defensores para las 17 entidades que tendrán elección en el 2027”, detalló.

Finalmente, Memo Valencia, Adriana Hernández y Edna Martínez, se dijeron listos para frenar la concentración del poder antes de que sea demasiado tarde, porque “el PRI es la alternativa, es la opción”.

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