Encabeza Yankel Benítez operativo de supervisión en Panteones Municipales 

Encabeza Yankel Benítez operativo de supervisión en Panteones Municipales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 12:49:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 1 de noviembre de 2025.- Con el propósito de garantizar el orden y seguridad durante la celebración del Día de Muertos en los Panteones Municipales, el secretario del Ayuntamiento, Yanke Benítez Silva, encabezó esta mañana un operativo de supervisión.

Acompañado por personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Yankel Benítez recorrió los pasillos del Panteón y calles aledañas en donde el comercio tolerado se encuentra ofreciendo alimentos o productos de temporada.

En estos establecimiento, el secretario del Ayuntamiento corroboró que las instalaciones de gas sean las correctas y cumplan con los requerimientos de seguridad, para así evitar accidentes.


Asimismo, Yankel Benítez supervisó el puesto de mando, en donde personal de Protección Civil, Policía Morelia y de la Secretaría de Servicios Públicos, estarán trabajando para brindar atención durante la jornada de Día de Muertos.

"Toda la fuerza humana del Gobierno del presidente, Alfonso Martínez permanece en alerta permanente, para que Morelia viva estas fechas con paz, seguridad y esperanza", finalizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sobrino de Hipólito Mora uno de los ultimados en Buenavista, Michoacán 
Era sobrino de Hipólito y Lupe Mora uno de los muertos tras las balaceras de anoche en La Ruana, Michoacán: también mataron a su esposa
Privan de la vida a dos personas en Uruapan, Michoacán
En Briseñas, Michoacán muere motociclista en accidente
Más información de la categoria
Era sobrino de Hipólito y Lupe Mora uno de los muertos tras las balaceras de anoche en La Ruana, Michoacán: también mataron a su esposa
Operativo especial resguarda el Aeropuerto de Morelia con fuerte presencia de la Policía de Álvaro Obregón, Michoacán
Colectivos colocan ofrenda en honor a víctimas de feminicidio y desaparición en México
Choque armado en La Ruana, Michoacán, deja dos muertos y un policía herido: helicóptero artillado fue desplegado a la zona 
Comentarios