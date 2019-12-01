Encabeza Yankel Benítez jornada de limpieza al oriente de Morelia

Morelia, Michoacán; 07 de noviembre de 2026.- Con el impulso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para mantener una ciudad bella, limpia y ordenada, en beneficio de las familias y para el disfrute de todas las personas, el Gobierno de Morelia continúa con las jornadas de mantenimiento y cuidado de los espacios públicos, áreas verdes y vialidades. Este sábado, las acciones se llevaron a cabo al oriente de la ciudad, con el acompañamiento de la ciudadanía.

La actividad fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, quien coordinó los trabajos realizados a través de la Secretaría de Servicios Públicos, con la participación de las direcciones de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Alumbrado Público.

La jornada benefició a las colonias aledañas, entre ellas La Floresta, Fray Antonio de San Miguel y del Periodista, mediante labores enfocadas en conservar los espacios en buenas condiciones, propiciar la convivencia y contribuir a que las familias cuenten con entornos limpios, ordenados y seguros.

Entre las acciones realizadas se llevó a cabo la poda de maleza, el mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público, así como el barrido con maquinaria, trabajos que forman parte del programa permanente del Gobierno de Morelia para atender y preservar los espacios urbanos.

En esta jornada también participaron trabajadores de la empresa Sam’s Club, cuya suma de esfuerzos contribuye a fortalecer las acciones de cuidado de la ciudad. La colaboración entre autoridades, empresas y ciudadanía demuestra que, uniendo voluntades y trabajando en equipo, es posible preservar los espacios públicos y las vialidades en beneficio de todas y todos.