Encabeza Torres Piña Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia región Morelia

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, aseveró que la seguridad en Michoacán avanza con resultados medibles gracias a la coordinación efectiva entre instituciones y al trabajo conjunto con la sociedad civil, al encabezar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia región Morelia.

“Más allá de la coordinación interinstitucional, es fundamental la participación ciudadana. Las instituciones deben brindar la confianza a la ciudadanía para asegurar el acercamiento de las organizaciones”, expuso el Fiscal General ante representantes empresariales, académicos y sociales que integran la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM).

Torres Piña calificó el encuentro como una expresión concreta de corresponsabilidad: “La seguridad y la justicia no son tareas aisladas de una institución, son el resultado de una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad organizada. Hoy podemos afirmar que esa coordinación está dando resultados”, destacó.

Explicó que en el marco del Plan Michoacán, en estrecha colaboración con el Gobierno de México, y con comunicación permanente con autoridades estatales, se han intensificado los operativos conjuntos que han permitido la detención de objetivos delincuenciales prioritarios en la entidad, así como la disminución de delitos de alto impacto.



"La seguridad no sólo se construye con detenciones. Se fortalece también con innovación. Por ello hemos puesto la tecnología al servicio de la población a través de la plataforma Accesius, desarrollada por el personal de esta Fiscalía, que garantiza transparencia, conectividad e innovación para un mejor acceso a la justicia", expuso.

En ese sentido, ratificó el respaldo institucional hacia la ciudadanía: “Que cada empresario, cada familia y cada víctima sepan que no están solos; que hay instituciones articuladas y decididas a combatir la criminalidad con firmeza y legalidad. Sigamos construyendo, juntos, un Michoacán donde la justicia no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana”.

Durante la sesión, el Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, Ismael Cervantes Rodríguez, presentó el Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, construido con participación ciudadana a través de foros en toda la entidad y de encuentros con representantes sociales; mientras que la Fiscal Regional de Morelia, Marisol Moreno Álvarez, expuso la disminución de delitos de alto impacto en la región tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, reflejo de una coordinación que hoy ofrece resultados contundentes.